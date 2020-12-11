В РФ планируют зафиксировать цены на популярные продукты питания

Сегодня, 22:09

0

Image 16+
В РФ планируют зафиксировать цены на популярные продукты питания

В России планируют зафиксировать цены на популярные продукты питания.

10 декабря перед совещанием у премьера Михаила Мишустина в Министерстве сельского хозяйства собрался большой совет. Там федеральные органы власти под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова, контролирующие агросектор, производство продуктов питания и торговлю, коллективно с участниками рынка пытались найти пути решения по сдерживанию цен на продукты питания.

По информации Росстата на начало декабря рекорд по росту цены побил сахар - он стал дороже на 72,7%. В лидерах оказалось и подсолнечное масло, подорожавшее к 7 декабря на 25,9%.

Так, на совете обсуждался вопрос по фиксации цен на эти категории товаров в розничной сети: подсолнечное масло - до 110 рублей за литр (сейчас оно отпускается по 87-120 рублей), на сахар - 45 рублей за килограмм (сейчас 47-51 рубля). Чиновники не исключают варианта, что такое решение коснется и других популярных товаров - все зависит от роста цен на них в ближайшее время.

Накануне заседания премьер Мишустин признал, что ФАС вместе с кабмином «упустили ситуацию» с ценами на продтовары. И еще осенью началось резкое подорожание некоторых продуктов, на что соответствующие органы должны были обратить внимание, но не обратили. Чиновник подчеркнул, что когда доходы россиян снижаются - подобное недопустимо.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В России за год в 8 раз снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО

Вчера, 11:44

Зимние холода в Европе подняли цену газа до максимума за 20 месяцев

11-12-2020, 19:49

В 2020 году россияне потратили 63 миллиона рублей на поддельные кроссовки

10-12-2020, 19:29

В Хабаровском крае свыше 2 млрд рублей выделят на доплату к пенсии

10-12-2020, 17:14

Россияне потратили 1,2 миллиарда долларов на приложения в 2020 году

10-12-2020, 13:14

Тинькофф Банк запустил платформу по борьбе с телефонным мошенничеством

8-12-2020, 11:54

В России могут ввести предновогодние выплаты

6-12-2020, 19:09

В России потребовали ввести налог на бездетность

6-12-2020, 17:54

В Ростовской области повысят плату за проезд из-за коронавируса

4-12-2020, 19:09

Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин против COVID-19

2-12-2020, 11:44

Коронавирус повлиял на потребности россиян в подготовке к новогодним праздникам

1-12-2020, 21:09

Потерявшие работу из-за политики Евросоюза латвийские рыбаки переехали в Россию

1-12-2020, 12:14

Банк HSBC может отказаться от розничных услуг в США

29-11-2020, 20:24

ЦБ РФ обсудил с банкирами цифровой рубль

27-11-2020, 12:59

Дмитрий Песков усомнился в данных о росте потребления хлеба при падении доходов

26-11-2020, 16:34

В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

25-11-2020, 12:49

Новак оценил способность России и КНР устранить негативный эффект от пандемии

24-11-2020, 19:04

Экономист Хазин предрек скорую судьбу доходов россиян

24-11-2020, 17:04

Федун считает неизбежным снижение экспорта нефти и газа в Европу

24-11-2020, 11:54

Очередной скандал в Европе: США снова шпионит за своими союзниками

21-11-2020, 17:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров