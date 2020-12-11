В РФ планируют зафиксировать цены на популярные продукты питания

В России планируют зафиксировать цены на популярные продукты питания.

10 декабря перед совещанием у премьера Михаила Мишустина в Министерстве сельского хозяйства собрался большой совет. Там федеральные органы власти под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова, контролирующие агросектор, производство продуктов питания и торговлю, коллективно с участниками рынка пытались найти пути решения по сдерживанию цен на продукты питания.

По информации Росстата на начало декабря рекорд по росту цены побил сахар - он стал дороже на 72,7%. В лидерах оказалось и подсолнечное масло, подорожавшее к 7 декабря на 25,9%.

Так, на совете обсуждался вопрос по фиксации цен на эти категории товаров в розничной сети: подсолнечное масло - до 110 рублей за литр (сейчас оно отпускается по 87-120 рублей), на сахар - 45 рублей за килограмм (сейчас 47-51 рубля). Чиновники не исключают варианта, что такое решение коснется и других популярных товаров - все зависит от роста цен на них в ближайшее время.

Накануне заседания премьер Мишустин признал, что ФАС вместе с кабмином «упустили ситуацию» с ценами на продтовары. И еще осенью началось резкое подорожание некоторых продуктов, на что соответствующие органы должны были обратить внимание, но не обратили. Чиновник подчеркнул, что когда доходы россиян снижаются - подобное недопустимо.