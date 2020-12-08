В Хабаровском крае свыше 2 млрд рублей выделят на доплату к пенсии

В Хабаровском крае неработающим пенсионерам, чья пенсия не достигает прожиточного минимума, в следующем году увеличат размер региональной доплаты. В 2021 году на это выделено более 2 млрд рублей, о чем сообщила пресс-служба регионального правительства. Отметим, что выплата – это разница между материальным обеспечением гражданина и размером прожиточного минимума. Размер доплаты, как правило, рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума.

В нынешнем году прожиточный минимум составляет 11 799 рублей. Сейчас средний размер выплаты составляет 3 326 рублей. В следующем году прожиточный минимум составит 13 205 рублей. В соответствии с этим будет пересчитан размер социальной доплаты. Как сказали в профильном Министерстве, пенсионерам, получающим социальную поддержку, для перерасчета не надо писать заявление. Известно, что на поддержку малоимущих пенсионеров в 2021 году выделят 1,7 млрд рублей из федерального бюджета и 336,4 млн рублей из краевого, пишет prokhab.ru .

Всю необходимую информацию можно узнать в центрах соцподдержки по месту жительства или по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 32-64-93.