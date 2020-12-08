В 2020 году россияне потратили 63 миллиона рублей на поддельные кроссовки

Кроссовки - это удобная и популярная обувь, которую предпочитают люди разных возрастов. В текущем году в России оборот поддельных брендовых кроссовок оценивается в 63 млрд рублей. Известно, что годом ранее он составлял 77 млрд рублей. То есть, произошло уменьшение объема контрафактного рынка. Также в этом году продажи оригинальной продукции составили 150 млрд рублей. Уменьшилась стоимость контрафактных кроссовок. В этом году их цена снизилась до 2160 рублей — на 10% ниже, чем в прошлом году.

Об этом сообщают аналитики компании BrandMonitor, специализирующейся на борьбе с контрафактом и защите брендов. Аналитики проанализировали около пяти млн объявлений о продаже спортивной одежды и обуви в соцсетях и на маркетплейсах. Они обнаружили более 38 000 постов с подделками в Instagram и 48 000 - в соцсети «ВКонтакте». На маркетплейсах «Юла» и «Авито» появилось более 390 000 объявлений о продаже контрафакта.

Также были собраны сведения о посещении российских покупателей более 5,5 тысяч магазинов, где продаются кроссовки.

Информация собирались по 10 крупнейшим производителям спортивной одежды и обуви.

В ходе исследования аналитики узнали, что интерес к кроссовкам у россиян снизился. Хотя бы одну пару спортивной обуви за нынешний год приобрело на 8% меньше жителей страны, чем годом ранее.

В 60% случаев поддельная обувь продается оффлайн, отмечают аналитики, пишет secretmag.ru . В этом году на реализации контрафакта более 25 000 точек заработали 38 млрд рублей. Также доля онлайн-продаж увеличилась на 10% и в итоге составила 40% — или 25 млрд рублей.