Россияне потратили 1,2 миллиарда долларов на приложения в 2020 году

1,2 млрд долларов потратили в 2020 году россияне на покупку приложений.

Об этом говорится в отчете аналитической компании App Annie, передает Коммерсантъ . Больше всего пользователи тратили в приложении «ВКонтакте», а также для покупок в музыкальном сервисе Boom и онлайн-кинотеатре ivi.

Всего на устройства с операционными системами iOS и Android суммарно программы были загружены 5,1 млрд раз. Больше всего времени пользователи провели в категориях «Социальные сети и коммуникации» - 1,5 трлн часов. На категорию «Развлечения и видео» было потрачено 879 млрд часов, на категорию «Игры» - 284 млрд часов, а на категорию «Шопинг» - 89 млрд часов.

Рейтинг самых скачиваемых возглавило приложение TikTok. Также в тройку вошли WhatsApp и Telegram. В десятку лидеров попали сервисы видеоконференций Zoom и Google Meet, Instagram, мессенджеры Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, сервис для коротких видео Likee.

Наибольший рост скачиваний был зафиксирован в категории рабочих приложений, в том числе и приложений для обеспечения видеоконференцсвязи. И эта тенденция, отмечают аналитики, сохранится также в 2021 году.