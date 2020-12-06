Тинькофф Банк запустил платформу по борьбе с телефонным мошенничеством

Сегодня, 11:54

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Тинькофф Банк запустил платформу по борьбе с телефонным мошенничеством

Российский коммерческий «дистанционный» банк внедрил новый сервис против подмены номеров кибермошенниками. Сообщается, что такая платформа является уникальным программным обеспечением Тинькофф банка по противодействию мошенничеству, информирует «РБК».

Также известно, что скоро такая платформа по борьбе с телефонным мошенничеством будет доступна и клиентам Сбербанка и ВТБ. Такие антифрод-решения будут предусматривать обмен данными между банком и мобильными операторами в режиме реального времени для выявления подозрительных звонков.

«Одна из самых распространенных схем обмана — звонки с подменных банковских номеров. Во время таких вызовов платформа устанавливает, действительно ли вызов инициирован банком. Если подтверждение о подлинности не приходит, антифорд-платформа фиксирует номер как подозрительный и отправляет сообщение об этом в банк», - пояснил представитель Тинькофф-банка. 

Для того, чтобы такая платформа работала более эффективно, операторы связи Tele2 создадут общую базу мошеннических номеров телефонов с помощью аналитики больших данных для более точного выявления звонков от мошенников. Также известно, что антифорд-платформа Тинькофф банка, которая называется Tinkoff Call Defender, будет объединять разработки МТС, Tele2 и «МегаФона» и собственное программное обеспечение банков. В то же время эксперты предупреждают, что антифорд-система не станет панацеей от полного предотвращения мошеннических звонков, но она позволит значительно сократить количество вымогательских звонков, осуществленных кибермошнниками.

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