В России потребовали ввести налог на бездетность

Сегодня, 17:54

Ольга Громова

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В России потребовали ввести налог на бездетность

В России с целью улучшения демографической ситуации следует в обязательном порядке вводить налог на бездетность. Об этом журналистам заявил глава столичного отделения Союза православных граждан Кирилл Фролов.

«Для улучшения демографической ситуации необходим налог на бездетность», — поведал он в беседе с URA.

Фролов также является сторонником введения запрета на аборты в стране. По его мнению, такой шаг поможет приостановить падение демографии в РФ, но параллельно стоит развивать культ православной и многодетной семьи.

В Совфеде позицию Фролова не разделяют. Сенатор Екатерина Лахова, председатель Союза женщин России, убеждена, что бездетность не должна облагаться налогами - это глупость, на такой шаг идти нельзя категорически, ибо многие семьи и рады бы родить детей, но из-за проблем со здоровьем иметь их не могут. Запрет на аборты не приведет к желаемому результату, убеждена она.

«Это может быть чревато появлением большого числа криминальных абортов», — резюмировала она.

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