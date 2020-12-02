В Ростовской области повысят плату за проезд из-за коронавируса

Глава Минтранса Ростовской области Андрей Иванов сообщил, что в Ростовской области могут повыситься тарифы на проезд в общественном транспорте. Это обусловлено тем, что транспортные предприятия несут большие расходы на дезинфекцию и обеспечение водителей масками.

Около 115 миллионов рублей было затрачено предприятиями на проведение мероприятий, которые направлены на недопущение распространения инфекции, пишет donnews.ru .

Заметим, что затраты на средства индивидуальной защиты и дезинфекторы не заложены в действующий тариф.

Для обработки транспорта было закуплено 183 тысячи литров дезсредств, а для безопасности сотрудников - 500 тысяч масок. Как подчеркнул Иванов, до окончания пандемии еще очень далеко, поэтому мероприятия по дезинфекции будут проводиться и в следующем году.