Коронавирус повлиял на потребности россиян в подготовке к новогодним праздникам

В нынешнем году новогодние праздники для россиян будет особенными. Многим гражданам не доведется отправиться за границу из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. На это обратили внимание ритейлеры и решили нарастить ассортимент продукции.

Уже известно, что в магазинах крупного формата будет увеличено предложение чая на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а кофе — вдвое. Кроме того, будет расширена линейка вина — на 58%, сезонных непродовольственных товаров — на 56%. Гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг заявил, что в компании ожидают хорошие продажи.

Также возможно повышение спроса на продукты средней и более высокой ценовой категории. Считается, что неудавшийся отпуск россияне попытаются компенсировать дополнительными покупками.

Есть информация, что повысится спрос на праздничные товары, пиротехнику, элементы декора и украшения к празднику.

Будут востребованы кухонные аксессуары, утварь и товары для сервировки стола. Почти на четверть расширится ассортимент гирлянд и новогодних декоративных фигур, пишет iz.ru .

Ритейлеры предполагают, что из-за сокращения доходов покупатели перераспределят новогодний бюджет в пользу продуктов.

Ранее сообщалось, что российские потребители вновь стали тратить деньги по тому же принципу, который наблюдался весной, когда страну отправили на самоизоляцию. Прежде всего, увеличились расходы на еду и лекарства, а также товары первой необходимости.