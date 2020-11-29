Коронавирус повлиял на потребности россиян в подготовке к новогодним праздникам

Сегодня, 21:09

Александр Зуев

0

Image 16+
Коронавирус повлиял на потребности россиян в подготовке к новогодним праздникам

В нынешнем году новогодние праздники для россиян будет особенными. Многим гражданам не доведется отправиться  за границу  из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. На это обратили внимание ритейлеры и решили нарастить ассортимент продукции. 

Уже известно, что в магазинах крупного формата будет увеличено предложение чая на 37% по сравнению с тем же  периодом прошлого года, а кофе — вдвое. Кроме того,  будет расширена  линейка вина — на 58%, сезонных непродовольственных товаров — на 56%. Гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг заявил, что в компании ожидают хорошие продажи.

Также возможно повышение спроса на продукты средней и более высокой ценовой категории. Считается, что неудавшийся отпуск  россияне попытаются компенсировать дополнительными покупками.

Есть информация, что повысится спрос на праздничные товары, пиротехнику, элементы декора и украшения к празднику.

Будут востребованы  кухонные аксессуары, утварь и товары для сервировки стола. Почти на четверть расширится ассортимент гирлянд и новогодних декоративных фигур, пишет iz.ru.

Ритейлеры предполагают, что из-за сокращения доходов покупатели перераспределят новогодний бюджет в пользу продуктов.

Ранее сообщалось, что российские потребители вновь стали тратить деньги по тому же принципу, который наблюдался весной, когда страну отправили  на самоизоляцию. Прежде всего, увеличились расходы  на еду и лекарства, а также товары первой необходимости.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Коронавирус повлиял на потребности россиян в подготовке к новогодним праздникам

Сегодня, 21:09

Потерявшие работу из-за политики Евросоюза латвийские рыбаки переехали в Россию

Сегодня, 12:14

Банк HSBC может отказаться от розничных услуг в США

29-11-2020, 20:24

ЦБ РФ обсудил с банкирами цифровой рубль

27-11-2020, 12:59

Дмитрий Песков усомнился в данных о росте потребления хлеба при падении доходов

26-11-2020, 16:34

В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

25-11-2020, 12:49

Новак оценил способность России и КНР устранить негативный эффект от пандемии

24-11-2020, 19:04

Экономист Хазин предрек скорую судьбу доходов россиян

24-11-2020, 17:04

Федун считает неизбежным снижение экспорта нефти и газа в Европу

24-11-2020, 11:54

Очередной скандал в Европе: США снова шпионит за своими союзниками

21-11-2020, 17:04

Самую качественную водку назвали в Роскачестве

21-11-2020, 10:19

Минтруд России предложил увеличить единовременные пенсионные выплаты

19-11-2020, 19:24

В Госдуме РФ заявили о банкротстве пенсионной системы

19-11-2020, 15:24

Свыше тысячи квартир с начала года купили азербайджанцы в Турции

19-11-2020, 11:24

В Крыму спрос на недвижимость рекордно вырос

18-11-2020, 23:24

Экономист посоветовал россиянам экономить в новогодние праздники

16-11-2020, 09:44

Министр Мантуров заявил о резком росте спроса на лекарства в России

15-11-2020, 22:34

Названы 5 правил сохранения сбережений от колебаний курса валют

15-11-2020, 20:04

В Минздраве России предложили снижать пенсионный возраст мужчин после третьего ребенка

15-11-2020, 09:59

Пенсионерам назвали важное условие для получения выплат в 2021 году

12-11-2020, 11:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров