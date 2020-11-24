Дмитрий Песков усомнился в данных о росте потребления хлеба при падении доходов

Рост потребления хлеба не связан с падением доходов граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что между увеличением потребления хлеба и падением реальных доходов в Кремле связи не видят, передает РБК . При этом Песков не отрицает, что действительно на фоне пандемии у определенных групп населения сократился доход.

«Что касается увязывания этого с увеличением потребления хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано», - отметил Песков в ходе брифинга.

По его мнению, снижение доходов не может быть причиной увеличения потребления хлеба. Но рекомендации людям, которым пришлось перейти «в режим жесткой экономии», Песков озвучивать не стал, заявив, что их могут раздавать специалисты.

Когда доходы граждан вновь начнут расти, Песков прогнозировать не стал, объяснив это тем, что никто сейчас не может назвать сроки окончания пандемии, поскольку она является причиной падения доходов россиян.

Отметим: издание «Коммерсантъ» сообщило, что в России впервые за пять лет выросли продажи хлеба. Эксперты в комментариях отметили, что это стало следствием снижения доходов граждан, которые стали покупать больше дешевых и сытных продуктов, к которым относится и хлеб. Также они заявили, что продажи хлеба в кризис всегда растут.