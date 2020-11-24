Дмитрий Песков усомнился в данных о росте потребления хлеба при падении доходов

Сегодня, 16:34

Анна Лисова

0

Image 16+
Дмитрий Песков усомнился в данных о росте потребления хлеба при падении доходов

Рост потребления хлеба не связан с падением доходов граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что между увеличением потребления хлеба и падением реальных доходов в Кремле связи не видят, передает РБК. При этом Песков не отрицает, что действительно на фоне пандемии у определенных групп населения сократился доход.

«Что касается увязывания этого с увеличением потребления хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано», - отметил Песков в ходе брифинга.

По его мнению, снижение доходов не может быть причиной увеличения потребления хлеба. Но рекомендации людям, которым пришлось перейти «в режим жесткой экономии», Песков озвучивать не стал, заявив, что их могут раздавать специалисты.

Когда доходы граждан вновь начнут расти, Песков прогнозировать не стал, объяснив это тем, что никто сейчас не может назвать сроки окончания пандемии, поскольку она является причиной падения доходов россиян.

Отметим: издание «Коммерсантъ» сообщило, что в России впервые за пять лет выросли продажи хлеба. Эксперты в комментариях отметили, что это стало следствием снижения доходов граждан, которые стали покупать больше дешевых и сытных продуктов, к которым относится и хлеб. Также они заявили, что продажи хлеба в кризис всегда растут.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Дмитрий Песков усомнился в данных о росте потребления хлеба при падении доходов

Сегодня, 16:34

В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Вчера, 12:49

Новак оценил способность России и КНР устранить негативный эффект от пандемии

24-11-2020, 19:04

Экономист Хазин предрек скорую судьбу доходов россиян

24-11-2020, 17:04

Федун считает неизбежным снижение экспорта нефти и газа в Европу

24-11-2020, 11:54

Очередной скандал в Европе: США снова шпионит за своими союзниками

21-11-2020, 17:04

Самую качественную водку назвали в Роскачестве

21-11-2020, 10:19

Минтруд России предложил увеличить единовременные пенсионные выплаты

19-11-2020, 19:24

В Госдуме РФ заявили о банкротстве пенсионной системы

19-11-2020, 15:24

Свыше тысячи квартир с начала года купили азербайджанцы в Турции

19-11-2020, 11:24

В Крыму спрос на недвижимость рекордно вырос

18-11-2020, 23:24

Экономист посоветовал россиянам экономить в новогодние праздники

16-11-2020, 09:44

Министр Мантуров заявил о резком росте спроса на лекарства в России

15-11-2020, 22:34

Названы 5 правил сохранения сбережений от колебаний курса валют

15-11-2020, 20:04

В Минздраве России предложили снижать пенсионный возраст мужчин после третьего ребенка

15-11-2020, 09:59

Пенсионерам назвали важное условие для получения выплат в 2021 году

12-11-2020, 11:34

Россиян предупредили о налоге на сахар и соль

11-11-2020, 23:39

Доллару предрекают падение при президенте Байдене

11-11-2020, 14:29

Китайские власти прогнозируют девальвацию российского рубля

11-11-2020, 13:29

Экономисты спрогнозировали, что доллар в ноябре опустится до 74 рублей

11-11-2020, 12:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров