В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Сегодня, 12:49

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В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Российский активист и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выдвинул инициативу о запрете продажи алкоголя 1 и 2 января. Известно, что Хамзаев уже направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо с таким предложением, информирует «RT на русском».

В своем послании Минпромторгу активист просит ведомство рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории России 1 и 2 января. По словам Хамзаева, такие меры необходимы для недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников, которые потенциально возрастают вследствие отравления алкоголем. Также Султан Хамзаев отметил, что в связи с пандемией коронавируса региональные системы здравоохранения испытывают повышенную нагрузку, и не стоит дополнительно создавать им проблем неумеренным потреблением алкоголя.

Известно, что еще в середине сентября активист направлял обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Хамзаев указал министру, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние дни превышает обычные показатели почти в два раза.

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