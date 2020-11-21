Новак оценил способность России и КНР устранить негативный эффект от пандемии

Вице-премьер России Александр Новак в ходе межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству РФ и КНР сообщил о том, что Россия на сегодня поставила в Китай 3,5 миллиарда кубов газа по газопроводу «Сила Сибири». Китайскую сторону на мероприятии представил заместитель премьера Китая Хань Чжэн. Об этом сообщает «Rambler News Servise».

Российский вице-премьер утверждает, что РФ постепенно наращивает обороты экспорта в Китай. Так, уже было передано 3,5 миллиарда кубов газа. На стабильном уровне остается экспорт электроэнергии (3,1 миллиард вКт в час).

Новак отметил, что Россия настроена на двустороннее экономическое сотрудничество с КНР для обеспечения развития обеих стран. Также он добавил, что совместными усилиями стороны планируют ликвидировать негативные последствия от пандемии коронавируса в самые короткие сроки.

«Я уверен, что Россия и Китай имеют все возможности для того, чтобы в самые короткие сроки ликвидировать все последствия пандемии коронавирусной инфекции и установить экономическое взаимодействие», - заявил российский вице-премьер.

По итогам мероприятия был подписан протокол, который обеспечит сотрудничество РФ с КНР и в дальнейшем укрепит отношения между странами.