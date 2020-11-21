Экономист Хазин предрек скорую судьбу доходов россиян

Доходы населения России будут и дальше снижаться, поскольку нарастающий экономический кризис не демонстрирует никаких предпосылок к тому, чтобы они начали расти. Об этом заявил известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает DEITA со ссылкой на канал Metametrica в YouTube.

По словам эксперта, уже в ближайшие месяцы немало россиян ощутят падение своего уровня жизни из-за уменьшения доходов. Обычным россиянам станет все сложнее зарабатывать. Во-первых, денег будет меньше, а во вторых - они будут быстро утрачивать покупательную способность.

Снижение реальных доходов населения, по мнению Хазина, произойдет вследствие девальвации рубля и ее последствия.

То, что российские власти решаются на снижение курса рубля к доллару, чтобы заработать на экспорте, и приводит к реальному уменьшению доходов россиян.

По мнению Хазина, девальвация на текущий момент является едва ли не единственным инструментом, который активно используется в России. Но на нем макроэкономическая стабильность внутри страны долго держаться не может и непременно повлечет за собой социальные проблемы.