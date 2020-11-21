Федун считает неизбежным снижение экспорта нефти и газа в Европу

Сегодня, 11:54

Ольга Громова

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Федун считает неизбежным снижение экспорта нефти и газа в Европу
Вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун

Вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун считает неизбежным снижение экспорта нефти и газа в Европу к 2040 году. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, нефтяной европейский рынок уже начинает сокращаться, а спустя двадцать лет он может просесть в два раза. 

Касательно поставок газа, они, как считает топ-менеджер, также будут сокращаться. При этом, полагает Федун, снижение экспорта газа не будет столь заметным, пока цены будут оставаться низкими.

«В первую очередь они избавляются от угля. В ЕС планируется ввести норму о содержании водорода в метане до 5%, так что потребление традиционного газа может сократиться к 2040 году», - сказал собеседник издания.

В соответствии с требованиями дорожной карты проекта «Зеленая сделка», призванного заботиться об экологии, заводы «Лукойла» в Европе, подчеркивает Федун, должны быть модернизированы. Компания будет реализовывать те свои проекты, которые, как он убежден, гарантировано окупятся к 2035 году.

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