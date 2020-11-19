Очередной скандал в Европе: США снова шпионит за своими союзниками

В Дании обвинили США в шпионаже за шведской оборонной промышленностью.

Служба военной разведки Дании сообщила о том, что был вскрыт факт шпионажа Агентством национальной безопасности США за разработками шведского оборонпрома. Шпионаж осуществлялся с базы США в Дании.

Дании стало известно, что США получили доступ к оптико-волоконному кабелю и компьютерному центру в Амагере. Это позволило американцам собирать данные, которые передавали не только датские политические институты, но и информацию, передаваемую Нидерландами, Норвегией, Францией, Германией и Швецией.

Факт шпионажа вскрыл один из сотрудников Службы военной разведки Дании, о чем он сообщил в контрольный орган «Надзор за службами разведки». На основании полученной информации был составлен доклад. В нем указано, что прослушку АНБ вело с целью прояснить планы Дании по приобретению шведского многоцелевого истребителя, Gripen, который производится шведской компанией SAAB.

Стоит отметить, что Дания все же приобрела для своих вооруженных сил 27 американских F-35.