Свыше тысячи квартир с начала года купили азербайджанцы в Турции

Азербайджанцы в 2020 году активно скупали недвижимость в Турции.

Граждане Азербайджана вошли в пятерку наиболее активных покупателей турецкой недвижимости. Их обошли иранцы, иракцы, россияне и афганцы.

Институт статистики Турции (TUIK) сообщает, что интерес азербайджанцев к турецкой недвижимости растет с начала года. В октябре, к примеру, азербайджанцы купили в этой стране 137 квартир, что на 12 квартир, или 9,6% больше аналогичных сделок в октябре 2019 года, передает радио Sputnik .

Всего же с начала года в Турции азербайджанцы приобрели 1020 квартир, и это на 6,9% больше, чем в 2019 году за аналогичный период. Активно приобретают турецкую недвижимость также граждане Ирака, купившие 909 квартир, Ирана – 849, России – 400, Афганистана – 225, Казахстана - 213, Кувейта – 210, Великобритании – 202, Германии – 159 и Иордании – 144.

При этом все же из-за пандемии спрос на жилье в Турции несколько упал. В общей сложности иностранцы с января по октябрь включительно в текущем году приобрели в Турции 31 797 квартир. Это на 13,1% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.