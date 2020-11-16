В Крыму спрос на недвижимость рекордно вырос

Рекордный спрос на недвижимость наблюдается в Крыму, и это несмотря на мировой кризис из-за пандемии коронавируса. Эксперты объясняют, что рост курса доллара и евро на фоне экономического кризиса заставляет самих крымчан чаще инвестировать накопления в недвижимость, информирует «РИА Новости».

По данным экспертов, ажиотаж на рынке недвижимости в Крыму начался с наступлением летнего курортного сезона. Сразу после отмены карантинных ограничений в середине июля на полуострове спрос на жилье увеличился в 2 раза. По мнению экспертов, этому способствовала и внедренная программа отложенной ипотеки.

«К августу число сделок превысило число докризисных, а цены продолжали расти – апартаменты до 15-20%, новостройки до 10-20%, вторичное жилье – до 15-25%», - сообщил крымский риелтор.

По словам эксперта, при поднятии цены собственники руководствовались в основном ростом курса доллара, к которому в Крыму традиционно привязывают стоимость жилья, а также увеличенным интересом со стороны потенциальных покупателей. В результате даже многомилионные объекты стали раскупаться с небывалой скоростью, хотя лидером по востребованности остались однокомнатные квартиры.

«В начале сентября начал формироваться новый тренд – дефицит однокомнатных квартир в ценовом сегменте до 3 млн рублей от застройщика. В какой-то момент людям, которые хотели купить и сразу начать делать ремонт, стало нечего предложить», - отметил агент недвижимости из Крыма.

На данный момент известно, что практически во всем полуострове квартиры в уже построенных и строящихся комплексах распроданы на два-три года вперед. Причем рекорды в сфере купли-продажи недвижимости произошёл не только в бюджетном сегменте, но и в случае с элитной недвижимостью. По словам эксперта из компании «Continent Group» Максима Тарасова, за шесть лет работы на рынке Крыма он не видел спроса на жильё больше, чем в последние два месяца. Он добавил, что активнее всего раскупают квартиры в Севастополе, Симферополе, Евпатории и городах на южном берегу Крыма, особенно в Ялте.