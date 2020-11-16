В Крыму спрос на недвижимость рекордно вырос

Вчера, 23:24

0

Image 16+
В Крыму спрос на недвижимость рекордно вырос

Рекордный спрос на недвижимость наблюдается в Крыму, и это несмотря на мировой кризис из-за пандемии коронавируса. Эксперты объясняют, что рост курса доллара и евро на фоне экономического кризиса заставляет самих крымчан чаще инвестировать накопления в недвижимость, информирует «РИА Новости».

По данным экспертов, ажиотаж на рынке недвижимости в Крыму начался с наступлением летнего курортного сезона. Сразу после отмены карантинных ограничений в середине июля на полуострове спрос на жилье увеличился в 2 раза. По мнению экспертов, этому способствовала и внедренная программа отложенной ипотеки.

«К августу число сделок превысило число докризисных, а цены продолжали расти – апартаменты до 15-20%, новостройки до 10-20%, вторичное жилье – до 15-25%», - сообщил крымский риелтор. 

По словам эксперта, при поднятии цены собственники руководствовались в основном ростом курса доллара, к которому в Крыму традиционно привязывают стоимость жилья, а также увеличенным интересом со стороны потенциальных покупателей. В результате даже многомилионные объекты стали раскупаться с небывалой скоростью, хотя лидером по востребованности остались однокомнатные квартиры.

«В начале сентября начал формироваться новый тренд – дефицит однокомнатных квартир в ценовом сегменте до 3 млн рублей от застройщика. В какой-то момент людям, которые хотели купить и сразу начать делать ремонт, стало нечего предложить», - отметил агент недвижимости из Крыма. 

На данный момент известно, что практически во всем полуострове квартиры в уже построенных и строящихся комплексах распроданы на два-три года вперед. Причем рекорды в сфере купли-продажи недвижимости произошёл не только в бюджетном сегменте, но и в случае с элитной недвижимостью. По словам эксперта из компании «Continent Group» Максима Тарасова, за шесть лет работы на рынке Крыма он не видел спроса на жильё больше, чем в последние два месяца. Он добавил, что активнее всего раскупают квартиры в Севастополе, Симферополе, Евпатории и городах на южном берегу Крыма, особенно в Ялте.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Крыму спрос на недвижимость рекордно вырос

Вчера, 23:24

Экономист посоветовал россиянам экономить в новогодние праздники

16-11-2020, 09:44

Министр Мантуров заявил о резком росте спроса на лекарства в России

15-11-2020, 22:34

Названы 5 правил сохранения сбережений от колебаний курса валют

15-11-2020, 20:04

В Минздраве России предложили снижать пенсионный возраст мужчин после третьего ребенка

15-11-2020, 09:59

Пенсионерам назвали важное условие для получения выплат в 2021 году

12-11-2020, 11:34

Россиян предупредили о налоге на сахар и соль

11-11-2020, 23:39

Доллару предрекают падение при президенте Байдене

11-11-2020, 14:29

Китайские власти прогнозируют девальвацию российского рубля

11-11-2020, 13:29

Экономисты спрогнозировали, что доллар в ноябре опустится до 74 рублей

11-11-2020, 12:44

В Societe Generale советуют покупать рубль и рэнд, чтобы заработать на послевыборном ралли

10-11-2020, 10:54

В РФ пенсии в 2023 году вырастут в среднем до 19,3 тыс. рублей

9-11-2020, 15:04

В России пенсионеров с 1 января 2021 года ждет ряд изменений

9-11-2020, 09:25

Более 60% россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни

8-11-2020, 10:04

Россияне на фоне пандемии рекордно увеличили объем наличных на руках

5-11-2020, 11:54

Военные пенсии могут вырасти до 30 тысяч рублей

4-11-2020, 17:04

Что будет с рублем после президентских выборов в США

3-11-2020, 23:14

5,2 миллионов упаковок маркированных лекарств выпущено Мособлтаможней в октябре

3-11-2020, 13:49

Турции снова понадобился российский газ

29-10-2020, 17:33

Россиян предупредили об опасности хранения сбережений в долларах

28-10-2020, 15:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров