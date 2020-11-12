Экономист посоветовал россиянам экономить в новогодние праздники

Сегодня, 09:44

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Экономист посоветовал россиянам экономить в новогодние праздники

Российский экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой сообщил, что в ближайшее время на фоне укрепление российского рубля цены на некоторые товары заметно снизятся. Однако эксперт рекомендует россиянам не спешить тратить деньги и экономноотнестись к расходам. Об этом сообщает «Ura.ru».

«В условиях стабилизации рубля снизятся цены на импортные товары. Но экономить мы все равно вынуждены», - рассказал экономист.

Косой отметил, что гражданам в первую очередь стоит сэкономить на поездках в другие страны или города, так как это сохранит не только бюджет, но и здоровье.

Также экономист отметил, что в связи с понижением одних цен, стоимость на другие будет повышаться. Предприятиям необходимо будет как-то минимизировать издержки. Косой не исключает, что на прибыли граждан России может отразиться распространение коронавирусной инфекции. Потому экономист попытался мотивировать людей придержать траты и откладывать на будущее. Прогнозы на ближайшее будущее очень неоднозначные. Если же плохой исход не случится, то хотя бы останутся деньги на трудные времена.

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