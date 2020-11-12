Министр Мантуров заявил о резком росте спроса на лекарства в России

Сегодня, 22:34

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Министр Мантуров заявил о резком росте спроса на лекарства в России
Политик Денис Мантуров

51-летний министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил резкое увеличение спроса на лекарства в России. По словам профессора, фармацевтические компании увеличили производственные мощности в несколько раз, но и это пока не перекрывает существующий спрос, информирует «Известия».

Министр промышленности и торговли высказался относительно ситуации на российском фармацевтическом рынке в эфире телеканала «Россия 1». Мантуров заявил, что на данный момент в России продолжается резкий спрос потребления лекарственных препаратов, который почти в 15 раз выше показателей допандемийного периода.

«В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», - сообщил профессор. 

Эксперт отметил, что все российские производители повысили производственные мощности в несколько раз, некоторые компании — даже на 200%, но и такие меры пока не позволяют перекрыть существующий спрос и ажиотаж вокруг некоторых лекарств.

«Ситуация на фармацевтическом рынке понемногу улучшается, но спрос пока все же значительно превышает предложение. Мы надеемся, что через несколько недель ситуация стабилизируется, и искусственный ажиотаж пойдет на спад»,- прокомментировал ситуацию Денис Мантуров. 

Министр добавил, что считает недопустимыми случаи, когда возникает нехватка жизненно важных препаратов в аптеках и выразил надежду, что новый механизм регулирования цен на лекарства позволит улучшить доступ к препаратам и учесть также интересы производителей.

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