Названы 5 правил сохранения сбережений от колебаний курса валют

Сегодня, 20:04

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Названы 5 правил сохранения сбережений от колебаний курса валют

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова раскрыла несколько способов, которые позволяют сохранить собственные сбережения от турбулентности курса валют. Финансовый аналитик отметила, что в первую очередь необходимо сформировать валютный портфель с минимальным риском, информирует «Радио Комсомольская правда». 

Как отметила Наталья Шумакова, валютный портфель включает в себя сбережения в национальной валюте и иностранной валюте, причем как минимум 50% капитала должно быть в рублях, а оставшуюся часть надо распределить между инвалютами. Также эксперт по финансовой грамотности посоветовала четко определить, какие именно валюты понадобятся в ближайшие пару месяцев, и запастись необходимым номиналом заранее. При этом Шумакова отметила, что для крупных покупок — к примеру, недвижимости — копить сбережения лучше в национальной валюте. А вот для накопления личного пенсионного капитала или формирования запасов на образование детей рекомендуется использовать иностранную валюту.

По словам финэксперта, не стоит совершать спекулятивные сделки, если у человека отсутствуют профессиональные знания и навыков в данной сфере — так значительно увеличиваются риски потерять накопленные сбережения. Также Шумакова посоветовала регулярно покупать иностранную валюту равными частями, что позволит усреднить их стоимость в портфеле. С помощью этой меры, как отметила эксперт, можно снизить потери из-за колебаний курса валют.

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