В Минздраве России предложили снижать пенсионный возраст мужчин после третьего ребенка

Специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, глава НИИ им. Н. А. Лопаткина Олег Аполихин предложил снизить возраст выхода на пенсию для отцов семейств, в которых трое или более детей. Об этом сообщает «РИА Новости».
Специалист предложил снизить подоходный налог тем, кто проходит медицинский осмотр регулярно. Также Аполихин порекомендовал для рассмотрения оплачиваемый отпуск по уходу за детьми до трех лет для отцов в размере двух недель.
По мнению руководителя НИИ, в России необходимо создание национального регистра репродуктивного потенциала. И вместо стандартного налогообложения предложить понижение коэффициента после вступления в брак и в случае появления каждого ребенка.
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