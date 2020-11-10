Пенсионерам назвали важное условие для получения выплат в 2021 году

Сегодня, 11:34

Анна Лисова

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Пенсионерам назвали важное условие для получения выплат в 2021 году

В каком случае пенсионер может не получить пенсию, и что необходимо сделать, чтобы это не произошло, рассказали в Пенсионном фонде России. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» при осуществлении выплаты пенсии и других социальных выплат через кредитные организации банки должны предоставить пенсионерам карту «Мир» национальной платежной системы.

А это означает, что с 1 января 2021 года ПФР будет осуществлять выплаты только на карты «Мир». Поэтому тем, кто получает выплаты на карты других платежных систем, необходимо переходить обязательно на карты «Мир». 

С 1 июля 2017 года пенсии тех, кто захотел получать их на карту, оформлялись исключительно на карты «Мир», поэтому пенсионерам, оформлявшим пенсию, начиная с этой даты, беспокоиться не о чем. Они и так получали карту «Мир». 

При открытии пенсионером нового счета в банке с картой платежной системы «МИР» в ПФР должно поступить уведомление об этом счете. А чтобы задержек по выплатам не было, важно, чтобы реквизиты попали в Пенсионный фонд заранее. 

Заявление о переходе на карту «Мир» можно оформить на сайте фонда в разделе личного кабинета.

Оформить карту можно и после 1 января 2021 года, но пенсию можно будет получить только после получения этой карты. 

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