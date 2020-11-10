Россиян предупредили о налоге на сахар и соль

Главный редактор российского журнала «Экономист», профессор Московского Государственного Университета Сергей Губанов прокомментировал закон о повышении налога на доход физических лиц, превышающий 5 млн рублей в год. По мнению эксперта, вскоре в России могут появиться налоги на сахар и соль. Об этом сообщает «URA.RU».
По мнению Губанова, сегодняшний вариант повышения НДФЛ – это мера без системы, направленная на то, чтобы налоговые чем-то заполнили дефицитный бюджет страны.
Напомним, что 11 ноября, сегодня, Госдума приняла закон о повышении НДФЛ до 15%, если доход превышает сумму 5 миллионов рублей.
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