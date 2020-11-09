Доллару предрекают падение при президенте Байдене

Сегодня, 14:29

Ольга Громова

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Доллару предрекают падение при президенте Байдене

Тренд на падение доллара как основной мировой валюты продолжится после того, как победитель выборов президента в США-2020 Джозеф Байден вступит в должность. Об этом предупредили аналитики Citi Private Bank. В частности, в падении доллара не сомневаются главный инвестиционный директор банка Дэвид Бейлин и главный экономист Стивен Уитинг, передает CNBC.

В том, что новым президентом США станет кандидат от Демократической партии, уже никто не сомневается. Однако его избрание обещает Штатам снижение рисков. В первую очередь, геополитических.

После того, как с Белого дома съедет пока еще его хозяин Дональд Трамп, сократится угроза торговых войн, в том числе и главной - с Китаем, а также тарифов.

Штаты снова возьмут курс на создание различных альянсов и союзов. То есть, управление станет более традиционным, а, следовательно, и более прогнозируемым.

Благотворное влияние такой политики США ощутят на себе все финансовые рынки, а особенно - рынки развивающихся стран.


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