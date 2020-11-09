Китайские власти прогнозируют девальвацию российского рубля

Правительство КНР заявило о возможности значительного понижения курса рубля, из-за чего в ближайшее время тесное сотрудничество с РФ может быть приостановлено. Сообщается, что Китай не намерен закупать некоторые российские товары до оглашения окончательных результатов выборов президента в Соединенных Штатах, ввиду возможной сильной турбулентности рубля.

Из-за деноминации российской национальной валюты КНР пока не намерены заключать важные контракты с РФ — более того, уже были сокращены поставки угля и рыбы, а также на половину сокращены поставки природного газа в Поднебесную. 2 декабря 2019 года ввели в эксплуатацию российско-китайский газопровод «Сила Сибири» стоимостью 1,1 трлн рублей. Если Китай и дальше будет сокращать закупки газа у России, строительство окажется нерентабельным. Кроме того, пострадать может и угольная отрасль, ведь сейчас Россия продает в Китай 17% от всего экспортного угля.

На данный момент Китай придерживается мнения, что если демократ Джо Байден станет официальным президентом, новые антироссийские санкции не заставят себя долго ждать, что крайне негативно скажется на положении российского рубля.

«КНР не хочет подвергать себя дополнительным рискам, и в целом их позиция вполне оправдана. Если рубль ослабнет еще больше, чиновникам придется уйти в сторону деноминации в еще большей степени. Проще говоря, Пекин не собирается заполучать новые дополнительные проблемы с Вашингтоном, а значит и отстранение от Москвы – вполне понятно и предсказуемо», – заявил экономист Александр Латкин.

Он подчеркнул, что если Джо Байден вступит в должность президента США, курс доллара «взлетит» резко и на несколько позиций сразу, а если главой Америки останется Дональд Трамп, то рубль будет колебаться достаточно предсказуемо.