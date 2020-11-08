В Societe Generale советуют покупать рубль и рэнд, чтобы заработать на послевыборном ралли

О том, какие валюты сейчас выгоднее всего приобретать, сообщили эксперты Societe Generale, передает портал Profinance.ru .

По мнению аналитиков, неплохо заработать можно сейчас на покупке российского рубля и южноафриканского рэнда. Эти валюту, прогнозируют финансовые эксперты, могут стать главными бенефициарами восстановления мировой экономики. Динамика их роста будет выше динамики роста валют других развивающихся стран.

Как объяснили эксперты, росту рубля поспособствует рост цен на нефть, а также снижение геополитических рисков. Вероятность новых жестких санкций в отношении России, предполагают в Societe Generale, сейчас низкая.

Рэнд же начнет укрепляться за сет увеличения притока иностранного капитала в суверенные облигации ЮАР. Также ожидается рост цен на сырье, которым торгует эта страна. Поддержку рэнду окажет и укрепление экономического сотрудничества между ЮАР и Китаем.

Стратег Societe Generale Феникс Кален рассказал о том, что победа Джо Байдена на выборах президента США положительно сказалась на мировой экономике и торговле. Также положительное влияние на мировую экономику оказывают новости о разработке вакцин.