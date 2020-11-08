В РФ пенсии в 2023 году вырастут в среднем до 19,3 тыс. рублей

Пенсии российских пенсионеров ежегодно могут увеличиваться, в среднем, на тысячу рублей, считает старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.
В интервью Life.ru она рассказала, что на такую прибавку стоит рассчитывать тем, у кого уровень пенсионных выплат более 15 тысяч рублей. Таким образом, для них к 2023 году пенсии вырастут, в среднем, до 19,3 тысяч рублей.
Если же у российского пенсионера размер пенсии ниже, соответственно, и размер прибавки вследствие индексации будет меньшим.
Эксперт обратила внимание на то, что повышение пенсий коснется лишь неработающих пенсионеров. Россияне, которые после оформления на заслуженный отдых продолжают работать, снова оказываются «за бортом» индексации - для них продолжает действовать «заморозка» выплат.
Напомним, ранее ПФР рассказал о своих планах по индексации пенсий неработающим пенсионерам. Согласно ним, в 2021 году следует ожидать повышения на 6,3 процента, в 2022 году - на 5,9 процента и 5,6 в 2023 году.
Комментировать