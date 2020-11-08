В РФ пенсии в 2023 году вырастут в среднем до 19,3 тыс. рублей

Вчера, 15:04

Ольга Громова

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В РФ пенсии в 2023 году вырастут в среднем до 19,3 тыс. рублей

Пенсии российских пенсионеров ежегодно могут увеличиваться, в среднем, на тысячу рублей, считает старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

В интервью Life.ru она рассказала, что на такую прибавку стоит рассчитывать тем, у кого уровень пенсионных выплат более 15 тысяч рублей. Таким образом, для них к 2023 году пенсии вырастут, в среднем, до 19,3 тысяч рублей.

Если же у российского пенсионера размер пенсии ниже, соответственно, и размер прибавки вследствие индексации будет меньшим.

«Предполагаемое повышение размера пенсий стоит ожидать на протяжении последующих четырех лет. В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на одну тысячу рублей», — поясняет Пшеничникова.

Эксперт обратила внимание на то, что повышение пенсий коснется лишь неработающих пенсионеров. Россияне, которые после оформления на заслуженный отдых продолжают работать, снова оказываются «за бортом» индексации - для них продолжает действовать «заморозка» выплат.

Напомним, ранее ПФР рассказал о своих планах по индексации пенсий неработающим пенсионерам. Согласно ним, в 2021 году следует ожидать повышения на 6,3 процента, в 2022 году - на 5,9 процента и 5,6 в 2023 году.

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