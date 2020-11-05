В России пенсионеров с 1 января 2021 года ждет ряд изменений.

Со следующего года российским пенсионерам власти обещают сразу несколько законодательных нововведений. Так, с первого дня нового года проиндексируют страховые выплаты неработающим пенсионерам, включая и выплаты по старости, на 6,3%. В связи с этим пенсии в среднем станут выше на 1000 рублей и составят 17 444 рублей.

Кроме этого, пенсионерам больше не придется волноваться из-за возможной потери трудового стажа, ведь со следующего года стаж, зафиксированный в трудовой книжке, перенесут на электронный носитель. Для этого пенсионер должен направить в ПФ России свое заявление. А в будущем узнать о своем рабочем стаже можно будет на Едином портале услуг.

С 1 февраля 2021 года ветераны боевых действий, а также инвалиды всех категорий, будут получать увеличенные выплаты: сумму повышения вычислят в зависимости от индекса потребительских цен за предыдущий год (сейчас она составляет 3,8%).

С 1 апреля проиндексируют и соцпенсии в соответствии с показателем прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Сейчас он равен 2,6%, но его могут и изменить.

На 2021 год запланировано внести в Парламент проект об изменении системы накопительной пенсии. В настоящее время отчисления в системе обязательного пенсионного страхования на накопительные счета не делаются. По словам замглавы Минфина Антона Дроздова, было решено ввести добровольный формат в последнем варианте.