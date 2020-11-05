Более 60% россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни

Сегодня, 10:04

Анна Лисова

0

Image 16+
Более 60% россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни

2020 год назвали худшим в жизни более 60% россиян, показало исследование, которое провел сервис Работа.ру, передает РИА Новости

61% участников опроса поставили 2020 году 1-4 балла из 10 возможных, в том числе 28% оценили его на 1 балл, сказав, что этот год стал для них худшим в жизни.

21% участников опроса поставили 2020 году 5 баллов из 10, указав, что этот год для них ничем не отличался от остальных. 18% оценили текущей год на 6-10% баллов, и только 3% из них сказали, что этот год стал для них лучшим в жизни. 

По словам примерно 30% опрошенных, в этом году они потеряли работу. Для примерно такого же числа респондентов год стал плохим из-за снижения уровня доходов. 25% дали плохую оценку году из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Для 13% респондентов в текущем году остро стал вопрос о состоянии здоровья. 8% волновались по поводу того, что не могут выехать из страны. 10% участников опроса отметили, что не столкнулись с особыми трудностями в этом году. 

Более 50% участников опроса высказались, что хотели бы ускорить время до конца 2020 года, а 5% заявили, что вовсе не ждут окончания года. 47% указали, что никак не хотели бы влиять на течение времени, при том, что 45% ждут, когда год закончится, с большим нетерпением. 

Отметим, данный опрос прошел в ноябре. В ходе опроса своим мнением поделились 4 тыс. респондентов.

 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Более 60% россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни

Сегодня, 10:04

Россияне на фоне пандемии рекордно увеличили объем наличных на руках

5-11-2020, 11:54

Военные пенсии могут вырасти до 30 тысяч рублей

4-11-2020, 17:04

Что будет с рублем после президентских выборов в США

3-11-2020, 23:14

5,2 миллионов упаковок маркированных лекарств выпущено Мособлтаможней в октябре

3-11-2020, 13:49

Турции снова понадобился российский газ

29-10-2020, 17:33

Россиян предупредили об опасности хранения сбережений в долларах

28-10-2020, 15:53

Morgan Stanley предрекает ралли валютам развивающихся стран

27-10-2020, 21:16

Опубликован список российских регионов с наибольшим уровнем безработицы

27-10-2020, 19:28

Оценены потери туристического сектора в мире из-за пандемии

27-10-2020, 19:23

Грэнтэм: Пузырь на рынке акций лопнет в ближайшие недели или месяцы

27-10-2020, 11:48

Названа главная жертва коронавируса в РФ

27-10-2020, 11:08

Сергей Глазьев обратился в Следственный комитет в связи с приписываемой ему «сенсацией» о крахе рубля

23-10-2020, 22:57

ЕС нашел повод для торговой войны с Россией

23-10-2020, 20:19

Экономист Делягин объяснил, как могут отнять деньги у россиян

23-10-2020, 16:10

Россия поставляет в Китай 42% от общего экспорта своих лесоматериалов

22-10-2020, 19:45

71% россиян готовы начинать карьеру с позиции стажера

22-10-2020, 15:52

Посещаемость Bitcoin-бирж в сентябре сократилась более чем на 14%

21-10-2020, 23:13

Петербургские врачи в среднем получают более 121 тыс. рублей

21-10-2020, 10:32

Кризис в России усугубляет отсутствие мигрантов

20-10-2020, 19:23

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров