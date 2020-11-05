Более 60% россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни

2020 год назвали худшим в жизни более 60% россиян, показало исследование, которое провел сервис Работа.ру, передает РИА Новости .

61% участников опроса поставили 2020 году 1-4 балла из 10 возможных, в том числе 28% оценили его на 1 балл, сказав, что этот год стал для них худшим в жизни.

21% участников опроса поставили 2020 году 5 баллов из 10, указав, что этот год для них ничем не отличался от остальных. 18% оценили текущей год на 6-10% баллов, и только 3% из них сказали, что этот год стал для них лучшим в жизни.

По словам примерно 30% опрошенных, в этом году они потеряли работу. Для примерно такого же числа респондентов год стал плохим из-за снижения уровня доходов. 25% дали плохую оценку году из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Для 13% респондентов в текущем году остро стал вопрос о состоянии здоровья. 8% волновались по поводу того, что не могут выехать из страны. 10% участников опроса отметили, что не столкнулись с особыми трудностями в этом году.

Более 50% участников опроса высказались, что хотели бы ускорить время до конца 2020 года, а 5% заявили, что вовсе не ждут окончания года. 47% указали, что никак не хотели бы влиять на течение времени, при том, что 45% ждут, когда год закончится, с большим нетерпением.

Отметим, данный опрос прошел в ноябре. В ходе опроса своим мнением поделились 4 тыс. респондентов.