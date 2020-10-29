23-летняя бывшая студентка 52-летнего Дмитрия Быкова родила ему сына

Сегодня, 13:23

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23-летняя бывшая студентка 52-летнего Дмитрия Быкова родила ему сына

Экс-студентка и по совместительству возлюбленная 52-летнего литературного критика и писателя Дмитрия Быкова впервые стала матерью, родив от новоиспеченного супруга сына. Причем для самого Дмитрия появление наследника стало третьим событием такого рода в жизни — публицист уже имеет двоих детей от предыдущего брака. Об этом сообщает «Взгляд.ру».

Екатерина Кевхишвили, которая младше своего супруга почти на 30 лет, оформила отношения с возлюбленным сразу же после его развода со свой первой женой Ириной Лукьяновой, с которой Дмитрий прожил совместных 23 года. Любопытен тот факт, что первый брак Дмитрия также разгорелся в стенах университета, когда они с первой супругой Надеждой Гурской проходили обучение, и были студентами. Этот брак продлился недолго, и вскоре Дмитрий женился на педагоге Ирине Лукьяновой. Третьей избранницей для 52-летнего преподавателя стала его студентка Екатерина. Пресса активно обсуждала роман публициста со своей подопечной, предполагая, что именная тайная связь и стала причиной расторжения брака Дмитрий Быкова. Несмотря на общественное осуждение, пара официально зарегистрировала свои отношения в 2019 году, а 30 октября 2020 года у пары родился совместный сын.

Сама Екатерина, как и Дмитрий, является публицистом, переводчиком и автором стихов. Неудивительно, что вследствие такого слияния родственных душ пара не стала затягивать с воспроизведением на свет совместного ребенка.

«Сегодня у меня родился сын», - сообщил счастливый отец на своей странице в Facebook, разместив совместную фотографию с молодой женой из послеродовой палаты.

При этом других подробностей, касающихся веса, роста и имени младенца Дмитрий пока не разглашает. Близкие друзья четы сообщили, что новоиспеченная мама чувствует себя хорошо, а роды прошли легко и безболезненно.

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