Андрей Губин не выходит на связь с друзьями и коллегами

Близкие и коллеги 46-летнего автора-исполнителя Андрея Губина бьют тревогу в связи с пропажей поп-исполнителя. Друзья автора хитов «Зима-холода», «Девушки как звезды» и «Лишь для тебя» заявили, что уже более двух месяцев Андрей Губин не выходит на связь, поэтому для его поисков хотят привлечь сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Комсомольская правда».

Резонансное исчезновение любимца публики всколыхнуло общественность — ведь после громкого заявления Губина о своем возвращении на сцену после 15-летней паузы, о нем ничего не было слышно. Известно, что весной Андрей Губин начал принимать заказы от организаторов концертов, даже провел несколько корпоративов, а потом просто «канул в лету». Друзья композитора и продюсера убеждены, что с ним произошло что-то плохое, тем более что артист длительное время страдал серьезным невралгическим заболеванием. Несколько лет назад Андрей Губин заболел левосторонней прозопалгией лица, что провоцировало страшные боли лицевых мышц. Сообщается, что именно по этой причине Андрей Губин ушел с российской эстрады и отдалился от общественности.

Известно, что уже чуть более двух месяцев Губин не отвечает на звонки, он пропал из соцсетей и не появлялся ни на каких официальных мероприятиях. Тарас Ващишин, продюсер и друг музыканта, сообщил, что не видел Губина уже 9 недель.

«Я ему не могу дозвониться и тоже переживаю. Я пока к нему не ездил, но он просто никак не выходит на связь», - сказал Ващишин.

При этом продюсер отметил, что у Андрея Губина раньше случались приступы ипохондрии, когда он «закрывался от всего белого света», и возможно, что сейчас настал один из таких моментов.

«Раньше мы не били панику, но теперь его молчание слишком уж затянулось. Если его не окажется дома, то мы будем вызывать сотрудников правоохранительных органов», - добавил Тарас Ващишин.