Актриса Ольга Кабо развелась с мужем-миллионером в его 60-летний юбилей

52-летняя Ольга Кабо прожила в браке с бизнесменом-миллионером Николаем Разгуляевым 11 лет. И вот недавно стало известно, что актриса театра и кино решила развестись.

Некоторое время назад поклонники заподозрили, что в личной жизни Ольги происходит что-то неладное. Актриса перестала размещать в соцсетях совместные фотографии с мужем. Как выяснилось, инициатором развода стала Ольга. Она уже подала в суд иск о разделе имущества, который зарегистрирован 7 октября. К слову, официально суд развел пару 30 октября, в день 60-летнего юбилея Разгуляева.

Еще недавно Ольга и Николай были счастливой парой. Что послужило причиной развода, неизвестно. В 2012 году Ольга родила сына, которого назвали Виктором. Николай не раз на публике признавался в любви к жене. Он также благодарил Ольгу за то, что она в 44 года решилась на роды.

Но сейчас ни Ольга, ни Николай не дают никаких комментариев по поводу расставания.

Но когда подписчики стали расспрашивать актрису о разводе, она ответила: «Я сильная».

По некоторым данным, после разрыва Кабо получила одну из имеющихся у семьи квартир, а бизнесмен поселился в особняке за 40 миллионов рублей. С кем будет жить общий сын актрисы и предпринимателя, неизвестно.

Отметим, что Николай Разгуляев - второй муж Ольги Кабо. От первого брака у актрисы есть дочь Татьяна. Ради воспитания детей Ольга пожертвовала карьерой и мало снималась в кино, хотя она закончила актерский факультет ВГИКа и каскадерские курсы.