Ольга Бузова упала с поддержки во время очередного выступления в шоу «Ледниковый период»

Сегодня, 14:09

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Ольга Бузова упала с поддержки во время очередного выступления в шоу «Ледниковый период»

Ольга Бузова упала во время очередного выступления в шоу «Ледниковый период».

Российская певица Ольга Бузова, которая сейчас участвует в шоу «Ледниковый период», во время очередного выступления упала с поддержки. Бузова уже не раз откровенно упоминала о том, что ей очень сложно выполнять непростые элементы фигурного катания. К тому же перед этим шоу Ольга встала на коньки впервые. Но, как бы там ни было, артистка не сдается и даже старается улучшить свои навыки по фигурному катанию.

«Боль и усталость пройдёт, всё восстановим. Но момент научиться, преодолеть невозможное для меня, показать вам, что я смогла, услышать слова от судей «ты это сделала прекрасно» - этот момент, он здесь и сейчас, его не поставить на паузу и не вернуть. И я буду бороться до последнего, обещаю», - написала Бузова в своем Instagram.

Тут же Ольга пожаловалась своим читателям, что во время выступления упала, и эту досадную ошибку вскоре могут увидеть зрители шоу. Правда, падение ее не заставило отказаться от заветной цели - получить 12 баллов.

Партнер Бузовой по шоу Дмитрий Соловьев после выступления отметил, что в падении Ольги виноват он - не смог во время поддержки удержать партнершу. Несмотря на этот казус, судьи посчитали, что эта пара продвигается вперед в своем мастерстве и это был пока их лучший танец.

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