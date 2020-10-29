Мирослава Карпович похудела до 46 кг из-за стресса на фоне развода Павла Прилучного

Сегодня, 12:20

Ольга Громова

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Мирослава Карпович похудела до 46 кг из-за стресса на фоне развода Павла Прилучного

Актриса Мирослава Карпович сильно похудела после появившихся в СМИ новостей о том, что ее любовник Павел Прилучный расстается с ней и надеется вернуться к бывшей жене Агате Муцениеце. Об этом сообщил друг звезды сериала «Папины дочки».

В последнее время в СМИ появляется довольно противоречивая информация об этой паре. То «Комсомолка» сообщает, что Прилучный и Карпович расстались, и Павел подумывает о том, чтобы вернуться к бывшей жене, то «Супер» передает, что информация о расставании не подтвердилась, и папарацци засекли влюбленных вместе за покупками в одном из супермаркетов.

Актеры новости о своей личной жизни не комментируют. Однако совершенно точно, что новости в прессе не остались незамеченными Карпович. Мирослава на фоне стресса сильно похудела, и ее худоба стала вообще критичной.

«Похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинения во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте», — прокомментировал PopCake друг Миры, который свое имя и фамилию не пожелал раскрыть.

Он добавил, что знаменитость утратила килограммы из-за личной драмы, но при этом сохранил интригу и не захотел уточнить, вместе Карпович и Прилучный или уже нет.


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