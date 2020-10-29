Леонид Якубович назвал самый дорогой подарок на шоу «Поле чудес»

Леониду Якубовичу, ведущему «Поля Чудес», которое недавно отпраздновало свое 30-летие, во время каждой программы участники дарят подарки. Это такая «фишка» капитал-шоу, его давняя традиция.

За три десятилетия много презентов было вручено, но самым дорогим и самым ценным Якубович считает портсигар, который когда-то спас жизнь бойцу. Об этом телеведущий рассказал на программе «Доброе утро» в эфире «Первого канала». Тот боец, теперь уже ветеран, подарил его программе в 1996 или 1997 году.

«Портсигар, пробитый пулей, который лежал в нагрудном кармане. Это, пожалуй, самый дорогой подарок… Я отдал его, естественно, обратно», — сообщил телеведущий.

Леонид Якубович, бессменный телеведущий шоу с 1992 года, ни разу не опоздал на съемки. Пунктуальностью отличается, к слову, не только он - все члены съемочной группы.

«Практически на каждой программе происходит что-то совершенно невероятное. Иногда это уходит в эфир, иногда — вырезается… Но всё по-доброму. Такая атмосфера хорошая в зале», — резюмировал Леонид Якубович.

Он добавил, что учет съедобных подарков на шоу не ведется. После съемок все продукты и лакомства выставляются на барабан и съедаются зрителями.

Первый выпуск передачи «Поле чудес» вышел в эфир на Первой программе Центрального телевидения СССР 26 октября 1990 года.



