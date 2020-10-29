Певица Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд РФ из-за мизерной пенсии

Сегодня, 07:23

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Певица Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд РФ из-за мизерной пенсии

Российская джазовая и эстрадная певица, 67-летняя Ирина Понаровская в одном из интервью пожаловалась на размер своей пенсии. Через суд звезда решила добиться прибавки, вспомним год работы в Краснодарской филармонии, который не посчитали в Пенсионном фонде РФ. Об этом сообщает «Радио Комсомольская правда».

Понаровская признала, что размер ее пенсии составляет 5 тысяч рублей, что крайне мало. Близкие знакомые певицы рассказали, что сейчас у нее нет выступлений, потому Ирина ищет все возможные варианты дохода.

Также известно, что в 2020 году Понаровская планировала вернуться на сцену с концертами, однако ее планы нарушила пандемия коронавируса.

Недолго думая певица подала в суд на российский Пенсионный фонд с требованием пересчитать ее трудовой стаж. Речь идет о периоде работы в Краснодарской филармонии в 1980-х годах. Некоторые источники сообщают, что стажа там не 12, а всего лишь 7 месяцев. Информация о том, что Понаровская работала в филармонии соответствует действительности. Там она выступала вместе с первым мужем Фейландом Роддом.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на действия Ирины. Кто-то поддержал ее в такой непростой ситуации, а кто-то припомнил, что у Понаровской имеется 2 квартиры в Эстонии и Москве.

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