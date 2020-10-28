СМИ узнали размеры зарплат помощников популярных российских артистов

Сегодня, 12:27

Ольга Громова

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СМИ узнали размеры зарплат помощников популярных российских артистов

СМИ узнали размеры зарплат помощников популярных российских артистов. У некоторых их целый полк - стилисты, визажисты, которые отвечают за внешний вид знаменитостей, а также домработницы и управдомы - без них никуда, кто-то ведь должен готовить и следить за порядком в доме. Сведения о заработках российских супер-стар раскрыла «Комсомолка».

У короля российской поп-сцены имеется свой стилист - он работает у Филиппа Киркорова уже шестой год подряд. За два года работы у певца успел заработать себе на хорошую квартиру. Час работы стилиста Арсена Айрапетова стоит 5000 рублей. Это за разбор гардероба. Но он предпочитает этим не заниматься.

«Мне проще собрать гардероб с нуля. Такая услуга стоит 50 тысяч плюс расходы на гардероб», — рассказал он.

Но не все такие щедрые, как Киркоров. К примеру, Глюкоза недавно начала искать себе ассистента. Причем, на очень скромную, как для Москвы, зарплату - 35 тысяч рублей. На такие деньги певица хочет найти девушку от 26 лет с опытом работы, свободно владеющую английским языком, без детей, стрессоустойчивую, умеющую решать сложные вопросы в позитивную сторону... Это не полный список требований на жалованье в 35 тысяч рублей.

Визажист Селия Кучумова работает с певицей Наташей Королевой и бывшей ведущей программы «Орел и Решка» Региной Тодоренко. За создание одного образа ей платят 30000 рублей. Если требуется сопровождение визажиста в течение дня, ей платят 50000, а то и более.

Домработницы российских звезд получают от 75000 до 150000 рублей. Водители, в среднем, получают от 80000 рублей, телохранители — свыше 90000 рублей. От 100000 рублей зарабатывают няни, которые приглядывают за звездными детками, а поварам, которые угождают требовательному вкусу знаменитостей, платят и 5000 рублей в день.

Обучение детей обходится от 3000 рублей. С детьми Тимати, Леры Кудрявцевой, Лены Темниковой, Юлии Барановской и многих других знаменитостей занимается педагог-блогер Елена Куликова. Консультация с ней - 5000 рублей.

Садовникам звезды платят от 20000 рублей. Обязанность - раз в неделю постричь газон и ухаживать за садом.

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