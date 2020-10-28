СМИ узнали размеры зарплат помощников популярных российских артистов. У некоторых их целый полк - стилисты, визажисты, которые отвечают за внешний вид знаменитостей, а также домработницы и управдомы - без них никуда, кто-то ведь должен готовить и следить за порядком в доме. Сведения о заработках российских супер-стар раскрыла «Комсомолка».
У короля российской поп-сцены имеется свой стилист - он работает у Филиппа Киркорова уже шестой год подряд. За два года работы у певца успел заработать себе на хорошую квартиру. Час работы стилиста Арсена Айрапетова стоит 5000 рублей. Это за разбор гардероба. Но он предпочитает этим не заниматься.
Но не все такие щедрые, как Киркоров. К примеру, Глюкоза недавно начала искать себе ассистента. Причем, на очень скромную, как для Москвы, зарплату - 35 тысяч рублей. На такие деньги певица хочет найти девушку от 26 лет с опытом работы, свободно владеющую английским языком, без детей, стрессоустойчивую, умеющую решать сложные вопросы в позитивную сторону... Это не полный список требований на жалованье в 35 тысяч рублей.
Визажист Селия Кучумова работает с певицей Наташей Королевой и бывшей ведущей программы «Орел и Решка» Региной Тодоренко. За создание одного образа ей платят 30000 рублей. Если требуется сопровождение визажиста в течение дня, ей платят 50000, а то и более.
Домработницы российских звезд получают от 75000 до 150000 рублей. Водители, в среднем, получают от 80000 рублей, телохранители — свыше 90000 рублей. От 100000 рублей зарабатывают няни, которые приглядывают за звездными детками, а поварам, которые угождают требовательному вкусу знаменитостей, платят и 5000 рублей в день.
Обучение детей обходится от 3000 рублей. С детьми Тимати, Леры Кудрявцевой, Лены Темниковой, Юлии Барановской и многих других знаменитостей занимается педагог-блогер Елена Куликова. Консультация с ней - 5000 рублей.
Садовникам звезды платят от 20000 рублей. Обязанность - раз в неделю постричь газон и ухаживать за садом.
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