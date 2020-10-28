Ольга Серябкина тайно вышла замуж после слухов о романе с Фадеевым

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Ольга Серябкина тайно вышла замуж после слухов о романе с Фадеевым
Ольга Серябкина вышла замуж

Ольга Серябкина вышла замуж после слухов о романе с Фадеевым.

На днях в небольшом австрийском городке в Альпах прошла церемония бракосочетания бывшей солистки группы SEREBRO 35-летней Ольги Серябкиной с 32-летним гражданином Австрии. На свадьбе присутствовали только близкие молодых супругов.

Как рассказала сама новобрачная, место для свадьбы молодые выбрали не случайно - это вторая родина ее новоиспеченного мужа.

«Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное», - рассказала артистка.

Ранее ходили слухи о романе Серябкиной с женатым Максом Фадеевым. Подлила масла в огонь коллега певицы по группе Елена Темникова: она заявила, что случайно застала парочку, которых связывала явно не дружба.

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