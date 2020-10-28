Слава призналась, что употребляет алкоголь перед выступлением

Певица Слава (Анастасия Сланевская) опровергла слухи о том, что у нее есть проблемы с алкоголем. Об этом она сказала в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!». В частности, поп-дива заявила, что никаких проблем у нее со спиртным нет. При этом она призналась, что перед концертом немного выпивает, чтобы побороть волнение. Артистка также рассказала, что однажды с ней произошел конфуз - она немного перебрала с горячительными напитками перед концертом в Санкт-Петербурге. К счастью, зрители этого не заметили. По словам певицы, просто она вела себя веселее, чем обычно, но ей за это все равно было стыдно.

Недавно певица узнала, что ее организм не может быть отравлен алкоголем. На это указали результаты генетического анализа. Как отметила Слава, это уникальная особенность ее организма. После вечеринки певица не страдает от похмелья, но все равно в употреблении алкоголя знает меру. Заметим, что шесть лет назад Славу обвинили в употреблении наркотиков и даже сняли с рейса, хотя она говорит, что была трезвой, но уснула в VIP-зале из-за усталости.

Какой-то пассажир сообщил стюардессам, что «она там пьяная валяется», из-за чего Славу отправили на медосвидетельствование. Но запрещенных веществ в крови певицы не обнаружили. Из-за обиды Слава даже не хотела принимать извинения от того, кто нажаловался на нее. Слава также призналась, что посещает закрытые клубы, где может танцевать на столе и петь в караоке, так как она любит повеселиться.

Сейчас Слава, как и на пике карьеры, собирает полные залы, а ее хит десятилетней давности - «Одиночество» известен многим любителям поп-музыки.