Фанаты подозревают певицу Натали в четвертой беременности

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Фанаты подозревают певицу Натали в четвертой беременности

Российскую эстрадную певицу, 46-летнюю Натали поклонники подозревают в четвертой беременности. Недавно на своей странице в Instagram звезда выложила неоднозначные фото, которые заставили подписчиков задуматься. Об этом сообщает «Popcake».

26 октября певица Натали опубликовала серию фотографий, на которых, по мнению поклонников, можно заметить округлившиеся формы и появление пары лишних килограмм. Некоторые предположили, что артистка снова в прекрасном положении.

Среди комментариев под снимками можно увидеть немало возгласов о том, что Натали беременна. Возможно, певица все же захотела родить дочь, так как предыдущие три раза у нее выходили сыновья. У артистки и ее супруга, с которым они вместе уже 30 лет, 3 сына – Евгений, Арсений и Анатолий.

«Оу, сумкой вы, видимо, попытались скрыть положение? Но тут все ясно. Поздравляю от души!», «Натали, вы в положении? Какое счастье!!», «Ловко вы сумкой прикрыли животик. С пополнением!», «Натали, вы красавица. Так и не скажешь, что беременна. Но сумкой уже не скрыть», - забросали поздравлениями поклонники певицу.

Однако сама Натали по поводу этих слухов комментариев не давала. Однако ее фанаты уверены в том, что она будет прекрасной матерью, и с легкостью справится с четырьмя детьми.

Не исключено, что певица всего-то на всего набрала лишние килограммы во время карантина, потому данные поздравления вполне могут оказаться неуместными.

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