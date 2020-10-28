Анастасия Шульженко записала видеообращение с угрозами в адрес Тарзана

Уже более месяца страна обсуждает любовный треугольник - Глушко-Королева-Шульженко. Как стало известно, молодая актриса Анастасия Шульженко записала видеообращение к Сергею Глушко. Она дала понять, что если Тарзан не перестанет ее травить, то она раскроет всю правду об их отношениях.

Анастасия заявила, что Сергей постоянно ее провоцирует. Она призвала танцора не поддевать ее. В противном случае она расскажет о пикантных подробностях их связи.

«Знаешь, Сережа, не зли меня! Или ты хочешь, чтобы я рассказала вообще все? Все, на чем строились наши с тобой отношения. Не зли меня, пожалуйста», — заявила Шульженко.

Напомним, что эта скандальная история началась с пропажи из дома Наташи Королевой и Сергея Глушко драгоценностей на сумму в пять миллионов. 47-летняя певица заявила об этом в полицию. В ходе разбирательств стало известно, что в отсутствии хозяйки дома Сергей принимал гостей - двух женщин. Одной из них оказалась некая актриса Анастасия Шульженко. Сама 28-летняя актриса заявила, что на протяжении полутора лет состояла с танцором в интимных отношениях. В доказательство своих слов она опубликовала переписку с Тарзаном. Кроме того, она заявила, что беременна от 50-летнего стриптизера.

Глушко публично признался в том, что он действительно не хранил жене верность и вступил с Шульженко в близкие отношения. Однако он заявил, что его якобы опоили, и вообще, это была мимолетная связь. Далее в нескольких интервью и шоу отметились и певица, и стриптизер, и его любовница.

Тем временем Шульженко решила переключиться на творчество, чтобы поднатореть в пении. Она начала записывать песни, решив стать соперницей Королевой не только в личной жизни, но и на сцене.