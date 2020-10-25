Назван самый популярный у россиян мультфильм за последние 20 лет

Медиапроект «Кино Mail.ru» к Международному дню анимации выяснил, какие анимационные картины выпущенные за последние 20 лет, больше всего понравились российским зрителям.

В итоге стало известно, что внимание россиян привлек научно-фантастический мультфильм студии Pixar «Валл-И» (2008) о неуклюжем роботе и его высокотехнологичной подруге. Он лидирует в списке любимых мультфильмов XXI века.

В 2009 году мультфильм «ВАЛЛ-И», снятый режиссером Эндрю Стэнтоном, получил премии «Золотой глобус» и «Оскар». Второе место у детища Криса Уэджа и Карлоса Салданы - фильма «Ледниковый период» (2002) производства студии Blue sky. Третья позиция у картины Дина ДеБлуа и Криса Сандерса «Как приручить дракона» (2010) производства DreamWorks animation.

В топ-листе анимационных фильмов последнего десятилетия, которые завоевали популярность у россиян, оказались картины «Унесенные призраками» (2001), «Шрэк» (2001), «Ходячий замок» (2004), «Холодное сердце» (2013), «Зверополис» (2016), «Корпорация монстров» (2001) и «Головоломка» (2015).