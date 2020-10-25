После свадьбы Седокова перестала скрывать проблемы

Сегодня, 18:12

Александр Зуев

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После свадьбы Седокова перестала скрывать проблемы

В сентябре 37-летняя Анна Седокова и 28-летний Янис Тимма официально стали супругами. Пару обсуждают с того момента, когда Анна и Янис стали встречаться. Вместе они уже почти два года. Ради певицы баскетболист Янис Тимма бросил жену с маленьким ребенком. Яниса также не смутил тот факт, что  у Анны трое детей от разных мужчин. Как отметил Янис,  если бы у его возлюбленной не было детей, она не стала бы той, какой он ее полюбил. По словам Седоковой, Янис болезненно относится к тому, что расстался с женой. 

Также Янис не сразу мог наладить отношения с ее двухлетним сыном Гектором. Лишь недавно он нашел с мальчиком общий язык. Анна только месяца два-три назад опубликовала фото Яниса с Гектором. Она боялась, что будет больно другой стороне, имея ввиду бывшую жену и сына Яниса, которым сейчас нелегко. А вот с дочками певицы, Алиной и Моникой, Янис сразу подружился.  

К этому времени ситуация нормализовалась. Янис даже встретился с сыном от первого брака. Но Седокова  отмечает, у них не все так хорошо, как хотелось бы.

Анна также не скрывает, что у них с Янисом бывают проблемы, но она  старается их обсуждать. Певица призналась,  что они часто ссорятся, но находят  решение. У них есть стоп-слово - «персик». На любом этапе раздраженности кто-то из них может произнести «персик» и тогда другой тут же замолкает, пишет  dni.ru.

Янис объяснил, что это слово выбрано потому, что  оно способствует переключению внимания.

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