Михаил Ефремов закатил в СИЗО пир с гусем для сокамерников

Сегодня, 12:37

Александр Зуев

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Михаил Ефремов закатил в СИЗО пир с гусем для сокамерников

Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, уже адаптировался к жизни в СИЗО, подружился с сокамерниками и, более того, решился ради них на неслыханную щедрость. Как стало известно, знаменитый арестант СИЗО «Водник» не поскупился на роскошный ужин, которым он угостил своих новых друзей. Как рассказала сестра Ефремова, ее брат заказал в одной из московских фирм, обслуживающих тюрьмы питанием, фаршированного яблоками гуся.

Хозяин фирмы Анатолий Зак рассказал, что гусь обошелся Ефремову в три тысячи рублей, а с учетом наценок ФСИН эта сумма выросла до шести тысяч рублей. Однако актера цена не смутила. Этот заказ был сделан не для понтов, а чтобы угостить друзей по камере. Как отметил Зак, ранее целиком гуся еще никто из зеков не заказывал. Отметим, что отбывая наказание на пермской зоне, Анатолий Зак придумал новый бизнес в сфере обслуживания тюрем питанием под заказ. Сначала его компания готовила тушенку из поросят, а потом ассортимент был расширен. Зак наладил этот бизнес и после освобождения в 2018 году приехал в Москву и открыл это выгодное дело.

Ранее СМИ описали условия VIP-камеры в СИЗО «Водник», в которой находится Ефремов. Как выяснилось, в такой камере есть отдельный санузел, холодильник и обеденный стол. Знаменитый арестант заказывает еду из ресторанов, поскольку тюремные блюда ему не нравятся, пишет lenta.ru.

Напомним, что 8 июня в центре Москвы произошла авария, виновником которой признан Заслуженный артист России Михаил Ефремов. Управляя автомобилем в нетрезвом виде, он выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон. Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы. Пострадавший скончался в больнице на следующее утро. Суд приговорил Ефремова к восьми годам тюрьмы, но Мосгорсуд, который рассмотрел апелляционные жалобы, благодаря возмещению морального вреда потерпевшим смягчил приговор до 7,5 года колонии общего режима.

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