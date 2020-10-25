«Коммунисты России» призвали Первый канал закрыть шоу «Голос»

Сегодня, 10:35

Александр Зуев

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«Коммунисты России» призвали Первый канал закрыть шоу «Голос»

Пресс-служба партии «Коммунисты России» сообщила, что члены организации призвали Первый канал закрыть шоу «Голос». В частности, председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин отправил обращение к дирекции телеканала, в котором призвал закрыть шоу и открыть новый музыкальный проект, но с другими принципами отбора конкурсантов и членов жюри. По мнению коммунистов, к участию в конкурсе следует привлечь людей, «далеких от гнилого мира шоу-бизнеса».

В обращении сказано, что ситуация с дочерью Романа Будникова очень возмутила зрителей. В таких шоу знаменитые родители, потеряв совесть, проталкивают своих детей, сказано в обращении.

Напомним, что на шоу недавно произошел инцидент с 18-летней дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова. Во время слепых прослушиваний к девушке повернулись все судьи в первую же минуту выступления, хотя телезрители отметили, что вокал исполнительницы оставляет желать лучшего.

Также коммунисты упомянули громкий скандал с дочерью певицы Алсу, Микеллой Абрамовой. Как тогда выяснилось, смс-голоса за дочь певицы были отправлены с несуществующих номеров.

«Постоянные призеры - только «блатные» детки, простому молодому исполнителю туда не пробиться» - сказано в обращении.

К слову, музыкальный критик Сергей Соседов выразил солидарность с коммунистами в вопросе о закрытии шоу, которое обрастает скандальными историями.

Критик считает, что шоу без участия зрителей выглядело бы честнее. Соседов также заявил, что детские конкурсы являются ярмаркой тщеславия родителей и телевидение на этом зарабатывает, а дети выходят после этого шоу с искореженными судьбами.

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