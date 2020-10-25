Киану Ривз удивил поклонников странной прической

В Берлине сейчас проходят съемки четвертой «Матрицы», премьера которой намечена на весну 2022 года. Там на глаза папарацци попался Киану Ривз. Примечательно, что канадско-американский актер очень изменился внешне. Прежде всего, речь идет об интересной прическе - коротких волосах с сединой.

К тому же он заметно похудел. Увидев свежее фото с голливудской знаменитостью, поклонники решили, что в таких странных переменах виновата возлюбленная актера, 48-летняя Александра Грин. Видимо, новая любовь отбирает лучшие годы жизни Ривза. Многие решили, что 56-летний актер постарел на двадцать лет.

Скорее всего, новый образ Ривза связан со съемками эпизодов, в которых главному герою предстоит вернуться в настоящий мир.