Киану Ривз удивил поклонников странной прической

Сегодня, 15:54

Александр Зуев

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Киану Ривз удивил поклонников странной прической

В Берлине сейчас проходят съемки четвертой  «Матрицы», премьера которой намечена на весну 2022 года. Там на глаза папарацци попался Киану Ривз. Примечательно, что канадско-американский актер очень изменился внешне. Прежде всего, речь идет об интересной прическе - коротких волосах с сединой. 

К тому же он заметно похудел. Увидев свежее фото с голливудской знаменитостью, поклонники решили, что в таких странных переменах  виновата возлюбленная актера, 48-летняя Александра Грин. Видимо,  новая любовь отбирает лучшие годы жизни Ривза. Многие решили,  что 56-летний актер постарел на двадцать лет.  

Скорее всего,  новый образ Ривза связан со съемками эпизодов, в которых главному герою предстоит вернуться в настоящий мир.

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