Соловьев рассказал о «химии» с Бузовой на шоу «Ледниковый период»

31-летний фигурист и олимпийский чемпион 2018 года Дмитрий Соловьев рассказал об отношениях на льду с 34-летней телеведущей Ольгой Бузовой. Отвечая на вопросы журналистов об предполагаемом романе с эпатажной светской дивой, Соловьев заявил, что «без химии на льду не обойтись», информирует «ФАН».

Прославленный фигурист, который на шоу «Ледниковый период» является партнером Ольги Бузовой, неоднозначно отреагировал на слухи о своих романтических отношениях с певицей.

«Да, мы стали пристальным объектом СМИ, и поползли всякие слухи о нашем романе. Я так вам скажу — невозможно на льду быть отстраненным от своей партнерши. Мы с Олей должны чувствовать друг друга каждой клеточкой тела, иначе не будет того образа, который мы пытаемся создать. На льду нет разделения на образ мужчины или женщины — есть только образ любви, без которого невозможно достичь химии чувств», - высказался Дмитрий.

Поклонникам Бузовой такого объяснения показалось недостаточно, и они продолжают верить в новое романтическое увлечение своей любимицы —тем более, что недавно Ольга рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном.

Дмитрий Соловьев также добавил, что они с Ольгой не просто демонстрируют фигурное катание.

«Мы всегда на своих выступлениях ставим целью рассказать некую историю, чтобы всем было интересно смотреть на наше взаимодействие на льду. Это гораздо интереснее зрителям, чем наблюдать как мы запыхались или устали к концу выступления», - сказал фигурист.

Заслуженный мастер спорта России отметил, что его совершенно не волнуют слухи, и главное для него —показать достойный результат на льду.