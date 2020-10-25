Соловьев рассказал о «химии» с Бузовой на шоу «Ледниковый период»

31-летний фигурист и олимпийский чемпион 2018 года Дмитрий Соловьев рассказал об отношениях на льду с 34-летней телеведущей Ольгой Бузовой. Отвечая на вопросы журналистов об предполагаемом романе с эпатажной светской дивой, Соловьев заявил, что «без химии на льду не обойтись», информирует «ФАН».
Прославленный фигурист, который на шоу «Ледниковый период» является партнером Ольги Бузовой, неоднозначно отреагировал на слухи о своих романтических отношениях с певицей.
Поклонникам Бузовой такого объяснения показалось недостаточно, и они продолжают верить в новое романтическое увлечение своей любимицы —тем более, что недавно Ольга рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном.
Дмитрий Соловьев также добавил, что они с Ольгой не просто демонстрируют фигурное катание.
Заслуженный мастер спорта России отметил, что его совершенно не волнуют слухи, и главное для него —показать достойный результат на льду.
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