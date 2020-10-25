Познер и Соловьев удивились словам Андреевой о ложной опасности COVID-19

Сегодня, 13:04

Александр Зуев

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Познер и Соловьев удивились словам Андреевой о ложной опасности COVID-19
Владимир Познер

Владимир Познер удивился заявлению ведущей Первого канала Екатерины Андреевой о том, что информацией об опасности коронавируса «примитивно дурят народ». Комментируя эти словам, Познер отметил, что политика Первого канала относительно соблюдения масочного режима очень строгая. Там измеряют температуру, все ходят в масках, а перед встречей с начальством нужно сдать кровь. Говоря о своем отношении к словам Андреевой, Познер заявил:

«Человек, уже немолодой и весьма опытный, вдруг говорит, что коронавирус — ерунда».

При этом он сказал, что не может осуждать Андрееву, так как любой человек имеет право на свое мнение. Однако Познер просто недоумевает, почему у его коллеги такая позиция. Тележурналист также сообщил, что коронавирусом заражены его жена и близкие друзья, а одного знакомого, который тоже подхватил инфекцию, едва спасли. В свою очередь глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заметил, что если Андреева или ее близкие столкнуться с этим заболеванием, то это может стать ударом для нее.

Ранее Андреева прокомментировала пост бизнесмена Яна Яновского в Instagram. Он призывал людей носить маски в театре. Андреева раскритиковала тех, кто устроил шумиху вокруг этой инфекции.

По ее мнению, во всем мире уровень смертности стал ниже. Спустя какое-то время Андреева удалила комментарий.

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