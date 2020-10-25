Актриса Ксения Чернова заявила об интимной связи с Тарзаном

На семью Сергея Глушко и Наташи Королевой навалилось все сразу: крупная кража в их доме и скандал с похождениями Тарзана. Вот уже как несколько недель страна обсуждает любовные отношения Сергея Глушко и молодой актрисы Анастасии Шульженко.

Кстати, нет так давно Тарзан и его жена отметили годовщину со дня свадьбы. Но, видимо, до семейной идиллии им далеко, так как образ Глушко как примерного семьянина несколько сдулся. Судя по откровенным признаниям Шульженко, Глушко неверен супруге. Сама Королева узнала, что в ее отсутствие две девушки пришли в их дом и обчистили семью на крупную сумму. Вскоре Тарзан признался, что изменил жене, но вместе с тем выдал себя за жертву хитрых мошенниц. Между тем любовница танцора не теряла время зря. Она уже побывала на телевидении и во всеуслышание заявила, что беременна от стриптизера. А потом стало известно, что у нее случился выкидыш.

Кроме того, начинающая актриса решила увидеться с Тарзаном. Она подкараулила танцора после выступления, но тот отказался с ней общаться. Более того, он резко оттолкнул бывшую любовницу, когда та пыталась повиснуть у него на шее. Девушке вызвали скорую помощь, так как она сильно ударилась коленом и головой.

Анастасия упала в обморок и пожаловалась на тошноту. Эту картину запечатлела ее подруга. Теперь Шульженко намерена подать в суд на Тарзана за нанесение травм. Позже Королева призналась, что знает Шульженко. Они с мужем хотели сделать ее суррогатной матерью. Но актриса их обманула. Она пришла на встречу с Глушко не одна, а с подругой, накачала танцора какими -то веществами, и сделала компрометирующие снимки. Но представитель Шульженко заявляет, что суррогатное материнство в России разрешено только для женщин с детьми.

Вскоре на Глушко навалилась еще одна проблема. В программе «На самом деле» появилась актриса Ксения Чернова и рассказала о том, как познакомилась с Тарзаном. По ее словам, это произошло на постановке «Казанова». У них начались отношения.

Как заявила Чернова, она также встречалась с Тарзаном. Их интимная связь продолжалась полтора года. Ксения заявила, что не собирается выяснять отношения со звездной семьей. Напротив, она хочет помочь Тарзану и Королевой, убедить Шульженко оставить семью стриптизера в покое.

42-летняя Чернова призналась, что интим с Глушко у нее был раз пять-семь. Ксения также обнародовала СМС-переписку с Тарзаном, в которой он называл ее «котиком» и шутил на тему секса, пишет teleprogramma.pro .

Отметим, что сейчас мускулистый танцовщик по всякому поводу и без повода признается в любви жене, пишет ей стихи. Наташа простила мужа и даже заступилась за него как за жертву мошеннических выходок его поклонниц. Все, что случилось с ее благоверным, певица не считает изменой.