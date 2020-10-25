Дочь ведущего Первого канала Романа Будникова спровоцировала скандал на вокальном шоу «Голос»

Новый скандал разгорается на вокальном шоу «Голос». Зрители недовольны тем, что жюри отобрало в число конкурсантов Александру Будникову — дочь ведущего Первого канала Романа Будникова. Россияне в социальных сетях заявляют о том, что выбор был предвзятым.

18-летняя Александра исполняла песню знаменитого украинского певца Alekseev «Пьяное солнце».

В числе первых, кто возмутился вокалом девушки, стал актер и блогер Стас Садальский. Дочь телеведущего он сравнил с дочерью певицы Алсу.

«Очередная «дочь Алсу». Воистину: миром правят связи, стоит ли в чем-то винить ведущих, которым Аксюта велел повернуться», — написал Садальский в Instagram на страничке «Голоса».

Большинство других комментаторов были солидарны с ним и выбор жюри осудили.

«Александра спела отвратительно, и так её хвалить нельзя из-за её папы. Это уже нечестно — так откровенно проталкивать дочку», - выразил точку зрения многих один из пользователей социальной сети.

«Победы по блату — это наша реальность, от которой в лес не убежишь», - констатировал еще один россиянин.

Напомним, грандиозный скандал на «Голосе» разразился в феврале этого года. Причиной для этого стал подкуп зрителей. В этом обвинили певицу Алсу. Она покупала голоса телезрителей в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой. Последняя изначально была признана победительницей - за нее якобы отдали свои голоса большинство зрителей. После того, как грянул скандал, Первый начал проводить проверку. Победа Абрамовой была аннулирована. Компания Group-IB подтвердила факт накрутки голосов в пользу дочери Алсу.