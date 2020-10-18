Бывшая жена Ромы Жукова не может прокормить шестерых детей на 80 тысяч рублей

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Бывшая жена Ромы Жукова не может прокормить шестерых детей на 80 тысяч рублей

Бывшая жена 53-летнего музыканта, композитора и экс-участника групп «Мираж» Романа Жукова Елена поделилась с общественностью тем, как после развода она справляется с шестью детьми. По словам экс-возлюбленной знаменитого певца, тех алиментов, которые бывший супруг выплачивает ей, не хватает даже на минимальные нужды, информирует «НТВ».

Как сообщила Елена Жукова в интервью с телеведущей Лерой Кудрявцевой, звезда 90-х отличается редкой скупостью, даже в том, что касается его родных детей. Она рассказала, что ее бывший супруг Рома Жуков, с которым Елена разошлась в прошлом году, платит ей только 80 тысяч рублей в месяц на шестерых детей. Экс-супруга созналась, что суд обязал Жукова выплачивать только 21 тысячу рублей, а он дает в четыре раза больше — но этого все равно катастрофически не хватает на поддержание шестерых детей. 

«Мне этих денег не хватает даже на то, чтобы закупить на всех продукты, не говоря уже о каких-то других элементарных нуждах типа покупки одежды или оплаты репетиторов», - эмоционально заявила Елена Жукова. 

В ответ на заявление бывшей возлюбленной Рома Жуков отреагировал, что в действительности он платит гораздо больше той суммы, что озвучила его бывшая жена. 

«Я перечисляю от 200 до 400 рублей в месяц, а в прошлом декабре вообще отправил им больше полумиллиона рублей», - парировал музыкант. 

Он сообщил, что сейчас несколько сократил сумму ежемесячных выплат, и все из-за того, что его концертная деятельность вследствие пандемии коронавируса переживает упадок, как и у большинства российских звезд эстрады. Елена же считает, что экс-супруг просто экономит на ней и на собственных детях. 

«На еду нам хватает, но к школе он никак не подготовил наших детей», — заявила она. 

В ответ композитор заявил, что его официальные обязательства ограничиваются 21 тысячью рублей, которые ему назначил суд. 

«Все, что я даю сверх этой суммы — моя личная инициатива, поэтому она не вправе меня упрекать», - сказал Рома Жуков.

Напомним, что Рома Жуков и Елена официально оформили свои отношения в 2005 году. В этом браке на свет появились семеро детей, причем все в разных странах. Так хотела сама Елена. Одна их дочь погибла в 2012 году в результате несчастного случая.

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